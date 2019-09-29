高球》亞太業餘錦標賽 劉永華獲並列第3

劉永華。（亞太業餘錦標賽提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕亞太業餘錦標賽今進行最後一輪，台灣好手劉永華曾一度單獨領先，最後與冠軍失之交臂，拿下並列第3名，寫下個人此賽事最佳成績；中國林鈺鑫在兩個加洞賽中戰勝衛冕冠軍日本金谷拓實，第2次捧起冠軍獎盃。

昨並列領先的劉永華今開局出色，從第1洞出發連抓3鳥，一度單獨領先，並在第5洞又再抓一鳥。可惜在6號洞吞下1柏忌，7、8號洞保par之後，在9號洞果嶺因為球被移動導致罰桿吞下雙柏忌，也失去領先位置，「給自己今天表現打90分，在冠軍組壓力很大。一開始還表現得不錯，之後第9洞出現策略問題，開球進長草，第2桿打太札實了，第3桿球位也不太好，覺得有點可惜。」

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第3次參加亞太業餘錦標賽的劉永華，這次未能奪冠，卻很享受比賽：「相比較前兩屆，我覺得這週給我更多心理層面的成長，無論打好打壞這就是高爾夫。」

昨日排在並列11的俞俊安，今日出發後在前9洞先後捉下4鳥吞下1柏忌。後9洞雖分別在第14、15洞吞下柏忌，但在第16洞獵下1老鷹，18洞再抓1鳥完成本週比賽，他說：「今天感覺比前幾天順利，無論是開球、鐵桿還是推桿方面。雖然今天中間有兩個失誤沒有處理好，但其他都不錯。」

這是業餘小將俞俊安的最後一屆亞太業餘錦標賽，儘管未能如願奪冠，但他表示：「還很多要進步的空間，例如第一天節奏有點亂，今天後9也是有一個下水，覺得有點可惜。」

林鈺鑫和金谷拓實打完18洞都以總桿278桿並列第1，進入加賽，第1次加賽兩人都成功抓下博蒂，第2度加賽時，林鈺鑫沒有再給對手留下任何機會，第二度捧起冠軍獎盃，他說：「在自己國家捧起獎盃的感覺更好，很高興我能再次去到奧古斯塔和英國公開賽。」

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