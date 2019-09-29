台北青少年桌球賽》戴茗葦負傷奪冠 青少年生涯完美落幕

戴茗葦奪下18歲組男單冠軍。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕2019年台北青少年桌球公開賽今天收官，台灣隊留下4面金牌，松山家商小將戴茗葦在18歲組男單決賽以4:2力退日本的吉山僚一﹔智淵乒乓球館的高承睿則克服局數0:2落後，以3:2逆轉日本小將鈴木颯，奪下15歲組男單金牌。

15歲組男雙決賽上演「台灣內戰」，最後張奐奇／吳秋信以3:1力克亞青國手張佑安／高承睿﹔18歲女雙也是國泰自己人爭金，終場于修婷／簡彤娟以3:1擊敗蔡豐恩／許依宸。

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以反手擰為主要武器的吉山僚一，在16強戰以4:3爆冷扳倒世界排名201的馮翊新、8強再以同樣比數力克黎昕祐，來勢洶洶。

高承睿逆轉摘下15歲組男單冠軍。（桌協提供）

戴茗葦在8強戰以4:2擊退彭旨，但也傷到右肩，4強戰又遭遇日本小將加山裕的頑強抵抗，在局數3:0領先下被逼進決勝局才以4:3脫困。

決賽面對吉山僚一，帶傷上陣的戴茗葦，前兩局有效壓制對手的擰球，輕鬆以11:4、11:5連下兩城，但吉山第三局起改變戰術，以11:6、11:8連追兩局。

決勝時刻，戴茗葦找回專注力，以11:5、11:6連拿兩局，這也是他繼男團之後本屆第二金進帳，為最後一次台北青少年公開賽畫下完美局點。

18歲女單決賽，于修婷以0:4不敵剛奪下今年亞青15歲組女單銀牌的日本好手赤江夏星，僅獲亞軍。

今年已獲得瑞典、捷克青少年公開賽15歲組女單冠軍的赤江夏星，今天連打9場，除了18歲女單冠軍，還以直落三輕取新加坡的舒麟茜，登上15歲組女單后座﹔她和東川陽菜的組合也拿下15歲組女雙冠軍，加上之前的18歲組女團冠軍，赤江這次共斬獲4面金牌，成為最大贏家。

15歲組男雙決賽上演「台灣內戰」，最後張奐奇（左）／吳秋信摘冠。（桌協提供）

于修婷／簡彤娟（左）獲得18歲女雙金牌。（桌協提供）

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