中職》彭政閔催淚引退宣言 談及家人忍不住哽咽

〔記者林宥辰／綜合報導〕雖然今晚沒拋成彩帶，洲際球場滿場中信兄弟球迷仍滿懷溫馨與感傷，要歡送黃衫軍人氣王彭政閔。彭政閔賽後引退儀式上，球團人員選了「說好不哭」、「突然好想你」等歌曲，要球迷向這位傳奇名將話別。

中外野大螢幕上，播放著恰恰引退影片，從初登場、生涯首安、總冠軍戰等寶貴紀錄，也有2008年總冠軍賽受傷等低潮、2009年簽賭案後的真情喊話，到今年締造兩千安、得分王等個人紀錄，種種回憶，都是彭政閔和黃衫軍的珍貴紀錄，彭政閔應援曲原創人陶笛阿志，還現場用陶笛演奏經典。

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賽後亮起球迷燈海，歡送恰恰退休。（記者廖耀東攝）

彭政閔搭乘汽車繞場，和球迷揮手致意，兄弟全隊則列隊在本壘處等著他擊掌，此時已有球迷忍不住落淚，球季的最後1個月，更被球團做成紀錄影片，隊友陳江和在影片中開玩笑說：「恰哥你連吸空氣都會胖的人，自己退下來要注意喔！」

彭政閔引退宣言前，笑說坐著車子像要選舉，但真正唸起宣言卻數度哽咽。彭政閔說：「感謝大家參與引退賽，謝謝全體工作同仁、經紀公司和贊助商，19年來認識許多媒體朋友也辛苦了，也感謝緯來體育台陪伴我們。」

彭政閔談到家人，忍不住眼眶泛淚：「感謝家人們，時常無法陪伴，但他們無私包容體諒，讓自己無後顧之憂，能盡情在球場發揮自己才能。30年來，兄弟歷經過低潮和榮耀，自己很榮幸、幸運，經歷19年黃衫軍生涯，大家一點一滴打造起來。」

彭政閔也說，環境變化當中，深深感受到中職成長：「感謝中信慈善基金會，感謝辜仲諒董事長對棒球的支持。感謝球迷不離不棄，認同及肯定我們的表現。也非常感謝19年來，球迷的支持讓我得到15年人氣王榮耀，過程也許有輿論，但感謝球迷的相信及支持，希望往後，有更多球員受大家喜愛，大家繼續支持兄弟、支持中職。」

彭政閔搭乘汽車繞場，和球迷揮手致意，兄弟全隊則列隊在本壘處等著他擊掌。（記者林正堃攝）

老闆辜仲諒到場送上彭政閔的樂高圖案。（記者林正堃攝）

老闆辜仲諒到場送給彭政閔大大擁抱。（記者林正堃攝）

彭政閔致詞時數度哽咽。（記者林正堃攝）

彭政閔致詞時數度哽咽。（記者林正堃攝）

彭政閔致詞時數度哽咽。（記者林正堃攝）

彭政閔致詞時數度哽咽。（記者林正堃攝）

彭政閔致詞時數度哽咽。（記者林正堃攝）

彭政閔搭乘汽車繞場，和球迷揮手致意，兄弟全隊則列隊在本壘處等著他擊掌。（記者林正堃攝）

陳江和強吻恰恰。（記者林正堃攝）

隊友陪著恰恰繞壘。（記者林正堃攝）

滿場球迷高喊不要退。（記者林正堃攝）

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