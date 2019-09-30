MLB》紅雀相隔4年國聯中區登頂 季後賽首輪對決勇士

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽最後一場，紅雀今天在主場靠著先發佛雷爾提（Jack Flaherty）7局無失分好投，幫助球隊以9：0完封小熊，紅雀相隔4年再度於國家聯盟中區封王。而季後賽對戰組合也全數出爐，紅雀首輪將碰上勇士。

紅雀全場出現9支安打，卡本特（Matt Carpenter）有一發三分彈，佛勒（Dexter Fowler）也有一發兩分砲，高德史密特（Paul Goldschmidt）包含一發陽春彈在內單場3安2打點，歐蘇納（Marcell Ozuna）2安1打點。

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紅雀在國聯中區封王。（今日美國）

佛雷爾提主投7局只花69球，僅被敲2安，送出6次三振、投出1次保送，沒有失分，收下本季第11勝，賽後防禦率降至2.75。年僅23歲的佛雷爾提，在大聯盟第三個賽季投出生涯年。

紅雀隊本季戰績91勝71敗，比去年進步3勝，自2015年後再度於國家聯盟中區封王。而季後賽首輪對戰組合，紅雀將碰上勇士。

此外，這場封王戰吸引爆滿47212人觀戰，讓紅雀隊本季主場觀眾總人數來到348萬393人，平均每場為42968人，這也是紅雀隊本季第22場門票銷售一空。紅雀隊主場去年球季的平均觀眾人數為42020人。

紅雀在國聯中區封王。（今日美國）

紅雀鐵捕莫里納。（今日美國）

紅雀先發佛雷爾提。（今日美國）

紅雀卡本特敲三分砲。（美聯社）

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