NBA》奧運復仇者戰隊再升級！ 「快艇雙星」表態願替美國出征

快艇雙星今受訪表態願意代表美國隊出征東奧。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃今年在組訓就遭遇難題，最終在世界盃男籃賽僅獲第7名，以隊史最差成績作收，為盼能在2020年東京奧運討回顏面，多名球星相繼表態願打奧運。快艇隊「PG」P.喬治（Paul George）今在媒體日表達願打奧運，更令人意外的是，過去從未代表國家隊出征的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）也表達了自己打東奧的意願。

美國隊本屆多名選手退出國家隊，導致世界盃男籃3連霸失利。先前勇士球星柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）、拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）和火箭「MVP雙星」哈登（James Harden）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）等人，都表態願出征東京奧運。

請繼續往下閱讀...

快艇隊今舉辦媒體日，上季結束後就接受雙肩手術的P.喬治，預計恐怕仍得缺席新球季大部分的賽事，不過今他在受訪時，除了透露自己的恢復狀況良好，目前大概已經恢復85％，還表示自己明年願意代表美國隊出征。

快艇今舉辦媒體日。（USA TODAY Sports）

「希望上帝保祐，能讓我健健康康打完一個球季，到那個時候，我希望能成為奧運一員代表美國隊出征，但最重要的，還是要好好撐過今年。」P.喬治說道。

而P.喬治的新隊友「可愛」雷納德在受訪時也表示自己跟PG一樣，願意代表美國出征，不過與PG不同的是，「可愛」過去從來沒有代表美國隊參與奧運或是任何大型國際比賽，但他在受訪時仍表示，自己雖然希望能打奧運，不過「讓快艇殺進總冠軍賽，才是現在最重要的目標。」

「可愛」雷納德。（USA TODAY Sports）

不過「可愛」雷納德過去因傷與馬刺不歡而散，去年改披暴龍球衣，如果未來奧運他真的以美國隊成員的身份出賽，代表他將再次和馬刺總教練、也是美國隊主帥的「波總」帕波維奇（Gregg Popovich）攜手，屆時兩人之間會有什麼樣的互動，也引人關注。

美國男籃自1992年巴塞隆納奧運組成「夢幻隊」後，近7屆奧運男籃奪得6座金牌，美國隊僅在2004年失利，該年摘銅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法