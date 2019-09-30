MLB》曾領軍破108年冠軍荒 小熊今不續約「鬼才教頭」梅登

芝加哥小熊不續約總教練梅登。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊總教練梅登（Joe Maddon）曾在2016年領軍奪得世界大賽冠軍，終結「山羊魔咒」，讓小熊結束108年的冠軍荒。但小熊本季無緣季後賽，球團今天確定不會續任梅登，梅登也結束5年的小熊隊教頭生涯。

現年65歲的梅登生涯在大聯盟執教16個賽季，累積1252勝1068敗，勝率超過五成。他在2015年接掌小熊隊兵符，2016年打破「山羊魔咒」，小熊隊獲得睽違108年的世界大賽冠軍。梅登在小熊執教5年，4度殺進季後賽。

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不過，小熊隊去年在國聯外卡戰失利，不敵洛磯，今年小熊原有機會打季後賽，未料季末吞下9連敗，也讓小熊隊無緣季後賽。相較去年的戰績95勝68敗，小熊隊本季戰績為84勝78敗，排在國家聯盟中區第三。

芝加哥小熊不續約總教練梅登。（法新社）

小熊今天在客場以0：9不敵紅雀，比賽中梅登還讓2016年的世界大賽MVP索布里斯特（Ben Zobrist）客串投球，他投1局無失分，還三振紅雀老捕手莫里納（Yadier Molina），投出2次保送。

《美聯社》報導，索布里斯特曾在光芒時期就和梅登共事，他賽後表示，「很難表達這種感覺，你覺得這可能是一個時代的結束。當我回顧自己的職業生涯時，他是最棒的，梅登是特別的人。」

小熊總管艾普斯坦（Theo Epstein）表示，「改變能幫助你成長，而且梅登說這改變能幫助他成長，我也覺得能幫助小熊隊。」

小熊隊不續約梅登，但仍有很多球團對梅登有興趣，包含教士等隊。

（影片來源：大聯盟官網）

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