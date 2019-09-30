MLB》失誤敗分！田中將大生涯首次後援 洋基終戰輸球收場（影音）

田中將大生涯首次後援出賽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今交手遊騎兵，日籍投手田中將大生涯首度後援出賽，因為自己失誤敗分，最終投3局被敲5支安打掉2分，吞下本季第9敗，洋基例行賽最後一場比賽以1：6輸球作收。

洋基今天派出假先發格林（Chad Green）登板，結果首局被遊騎兵攻佔一二壘，此時遊騎兵發動雙盜壘，結果洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）傳三壘一個大暴傳，秋信守順勢跑回本壘先馳得點。

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雖然洋基在3局上靠著賈吉（Aaron Judge）的陽春砲扳平，不過田中將大在3局下先被秋信守敲二壘安打、又被敲一壘安打，接著田中牽制一壘發生傳球失誤，秋信守再跑回本壘攻下超前分，接著再被敲安打，比數形成1：3。

第4局，田中連續被敲安打又投保送擠成滿壘，不過最後安全下庄無失分，但三壘手厄謝拉（Gio Urshela）在一次守備中拉傷左腳退場。

洋基最終反攻無力，本季就以103勝59敗作收。賽後洋基隊表示，厄謝拉的左腳扭傷應無大礙，洋基隊在季後賽首場比賽要到週六對上雙城，他仍有時間進行治療。不過值得一提的是，洋基團隊本季一共敲出306發全壘打，仍只是大聯盟單季史上第二紀錄，輸給了今年雙城隊的307轟。

賈吉敲出本季第27轟。（USA TODAY Sports）

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