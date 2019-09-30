日職》味全龍搶人無望！ 39歲「平成怪物」減薪續留中日龍

松坂大輔。（資料照，取自中日龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕中日龍39歲「平成怪物」松坂大輔，前年加盟中日龍拿6勝，球團相當滿意他所帶來「經濟效益」，上季簽大約讓他年薪來到8000萬日圓（約台幣2162萬元）。但松坂本季至今一勝未取，還僅在一軍出賽過2場，在與球團經過會談後，下季雖仍會一年約續留中日龍，不過新合約年薪恐怕也會大幅縮減。

松坂大輔前年遭軟銀釋出後，為了東山再起接受中日龍測試，以1年1500萬日幣（約台幣400萬）合約加盟，並披上99號球衣，轉戰中日第一個球季出賽11場，投出6勝4敗、3.74的成績，一舉摘下東山再起獎，超人氣也為中日龍賺進大把鈔票，吸引更多觀眾進場，相關商品更賣得嚇嚇叫，去年休季期也與球團換約，年薪大幅調升至8000萬日圓。

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沒想到今年松坂大輔在開季時因為被球迷拉扯導致右肩發炎，復出後首次在一軍登板，面對阪神虎，先發5局僅失2分無關勝敗，不過7月27日對橫濱DeNA一役，先發只投1局就狂失8分退場，隨後也因為右手發炎休養一段時間，之後只能留在二軍。

本季松坂大輔在一軍僅出賽2場比賽，僅投5.1局被敲12支安打，狂失10分，防禦率高達16.88，也被自家媒體暗酸「賞味期已過」。季後去留問題一直成謎，一度還傳出中職味全龍有意取他加盟，不過在中日監督与田剛的相挺之下，球團仍選擇留下這名美日職生涯通算170勝的投手。

在得知松坂與中日會談後，味全龍隊領隊吳德威曾表示，爭取松坂的難度相當高。（資料照，記者陳志曲攝）

今日媒《產經體育新聞》指出，松坂確定新球季會續披中日球衣奮戰，相關的合約將會於這幾天正式發表，將會讓松坂再戰一年，不過新合約他的年薪恐將大幅縮水。

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