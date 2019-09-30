MLB》季後賽對戰組合全出爐 國民、釀酒人外卡戰先登場

國聯外卡戰將在台灣時間10月2日率先登場，國民推出薛哲先發，釀酒人則是伍德魯夫擔綱先發大任。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今天贏球後，確定登上國家聯盟中區王座，相隔4年再度封王。而釀酒人則是在延長賽13局以3：4不敵洛磯，季後賽對戰組合全出爐。國聯外卡戰將在台灣時間10月2日率先登場，國民將在主場對決釀酒人。

國家聯盟外卡生死戰，國民將推出塞揚強投薛哲（Max Scherzer）主投，他本季一度因背傷缺陣，先發27場戰績11勝7敗防禦率2.92。薛哲生涯在季後賽出賽16場13場先發，戰績4勝5敗防禦率3.73；此外，薛哲本季曾對釀酒人先發1場，投6局失2分1分自責，對戰防禦率為1.50。

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釀酒人則推出伍德魯夫（Brandon Woodruff）先發，本季他先發22場戰績11勝3敗防禦率3.62的表現，投出生涯年。而釀酒人在伍德魯夫的投球下，戰績是18勝4敗；伍德魯夫本季曾對國民先發1場，當時投6局失1分摘勝，對戰防禦率1.50。

美國聯盟外卡戰上演小資球隊大對決，光芒將派王牌摩頓（Charlie Morton）先發，運動家則尚未宣布先發投手。

而其他已經確定的對戰組合，洋基將碰上雙城，這兩支團隊全壘打數都超過300轟、也都拿下單季百勝；而國家聯盟勇士則將對上紅雀。

季後賽對戰組合全部出爐。（圖片取自大聯盟官網）

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