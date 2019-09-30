MLB》啟用僅26年！遊騎兵要換新家 I-Rod、小布希歡送

阿靈頓球場主場最後一役。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕耐不了德州的高溫以及強風，啟用僅26年的阿靈頓球場（Globe Life Park）遭到遊騎兵隊捨棄，下季將主場將搬遷至隔壁新建成、擁有伸縮屋頂及空調的Globe Life Field，今日在阿靈頓球場對洋基的主場最終戰，美國前總統小布希（George W. Bush）以及前第一夫人蘿拉都現身觀賽支持。

遊騎兵今邀請大聯盟三振5714次紀錄保持人、隊史傳奇投手諾蘭（Ryan Nolan）現身開球，最後以6：1擊敗洋基，賽後進行主場搬遷儀式，包括I-ROD（Ivan Rodriguez）、拿坡里（Mike Napoli）、楊恩（Michael Young）、貝爾崔（Adrian Beltre）等退役名將都出席了。

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遊騎兵主場搬遷儀式，名人堂捕手I-Rod現身。（USA TODAY Sports）

遊騎兵主場搬遷儀式，楊恩開球。（美聯社）

拿坡里。（USA TODAY Sports）

遊騎兵主場搬遷儀式，名將齊聚一堂。（ USA TODAY Sports）

阿靈頓球場自1994年啟用，遊騎兵當家游擊手安祖斯（Elvis Andrus）感慨地說：「我知道這裡超級熱，但真的有很多回憶。」阿靈頓球場自1994年啟用，歷經過2010、11年世界大賽，當年安祖斯還只是20出頭的新秀，歷經隊史至今唯二的世界大賽。

阿靈頓球場主場最後一役。（美聯社）

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