NBA》一球沒打又獲天價代言 「怪物狀元」每年再拿7位數美元

威廉森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊選秀「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）魅力驚人，球季還沒開打，7月就先和Jordan Brand簽約，成為NBA史上最高額的年度新秀球鞋合約之一，今又再與美國知名運動飲料廠商簽下代言合約，每一年都能獲得百萬美元的代言費。

鵜鶘隊雖然在今年失去當家明星戴維斯（Anthony Davis），不過透過與湖人隊的交易迎來多位潛力小將，再加上幸運抽到狀元籤選進名滿全美的「杜克怪物」威廉森，讓鵜鶘躍升媒體寵兒，不但全美電視轉播暴增多達30場，創下隊史新高的紀錄，還會在耶誕大戰出場與金塊隊交手。



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19歲的威廉森更成為聚光燈注目焦點，先前先與Jordan Brand簽下7年7500萬美元代言合約，而近日威廉森又在個人社群媒體宣布，已與運動飲料廠商開特力（Gatorade）簽約，雖然雙方並沒有公佈合約細節，不過據美媒《富比士》報導，威廉斯與開特力簽下的是長期合約，將為他帶來每年超過7位數美元的收益。

而開特力目前簽約的NBA球員還包含「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、「閃電俠」魏韋德（Dwyane Wade）還有曾獲年度最佳球員的WNBA巨星黛兒多恩（Elena Delle Donne）。

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