NBA》一球沒打又獲天價代言 「怪物狀元」每年再拿7位數美元

威廉森。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘隊選秀「怪物狀元」威廉森(Zion Williamson)魅力驚人,球季還沒開打,7月就先和Jordan Brand簽約,成為NBA史上最高額的年度新秀球鞋合約之一,今又再與美國知名運動飲料廠商簽下代言合約,每一年都能獲得百萬美元的代言費。

鵜鶘隊雖然在今年失去當家明星戴維斯(Anthony Davis),不過透過與湖人隊的交易迎來多位潛力小將,再加上幸運抽到狀元籤選進名滿全美的「杜克怪物」威廉森,讓鵜鶘躍升媒體寵兒,不但全美電視轉播暴增多達30場,創下隊史新高的紀錄,還會在耶誕大戰出場與金塊隊交手。



請繼續往下閱讀...

19歲的威廉森更成為聚光燈注目焦點,先前先與Jordan Brand簽下7年7500萬美元代言合約,而近日威廉森又在個人社群媒體宣布,已與運動飲料廠商開特力(Gatorade)簽約,雖然雙方並沒有公佈合約細節,不過據美媒《富比士》報導,威廉斯與開特力簽下的是長期合約,將為他帶來每年超過7位數美元的收益。

Welcome to Team Gatorade, @Zionwilliamson. Now let’s get to work. pic.twitter.com/mvUw8WQ9Ah