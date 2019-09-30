MLB》太空人最狂「三振機器」柯爾 超車韋蘭德奪塞揚？

〔體育中心／綜合報導〕昨天韋蘭德才同日達成生涯3000K、單季300K的成就，今天例行賽最後一天，隊友柯爾（Gerrit Cole）再接力，對天使先發5局送出10K，助太空人贏球，柯爾目前連續場次雙位數奪三振推進到9場，大聯盟史上最長，使得今年美聯塞揚獎的桂冠將落入誰手成為超兩難抉擇。

柯爾。（法新社）

翻開兩人今年數據，韋蘭德34場先發獲得21勝6敗，投球局數223局是美聯最多，被敲137支安打，送出42次保送，防禦率2.58，飆出300K，被打擊率.172、WHIP值0.80，K/9值12.1，另外還有一場無安打比賽。

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柯爾則是33場先發獲得20勝5敗，投212.1局被敲142支安打，送出48次保送，在防禦率2.50以及單季326次三振這兩項稱霸美聯，被打擊率.186，WHIP值0.89，另外K/9值13.8為大聯盟史上新高。

柯爾賽後表示：「韋蘭德投出許多傑出比賽，也是歷史最佳投手之一，能夠見證他在同一晚達成生涯3000K和單季300K是多棒的恩典。」

被問到和韋蘭德相比誰更該獲得塞揚獎，柯爾官腔回答：「最好的情況是我們共享。」他表示，「我從沒想過數字，只想著要變得更好，我相信自己做到了。這對我們球隊的大家來說是個特別的一年，並且持續努力挺進。」

韋蘭德向柯爾道賀。（美聯社）

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