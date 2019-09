MLB》10年王牌最後對決 克蕭用這個紳士舉動致敬「瘋邦」（影音）

〔體育中心/綜合報導〕巨人教頭波契(Bruce Bochy)執掌兵符最後一役,今天在主場對上世仇道奇,當道奇在第五局推出近10年最強王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)上場後援,波契見狀也派自家過去10年的王牌左投邦賈納(Madison Bumgarner)上場代打。

邦賈納向球迷致意。(USA TODAY Sports)

這極有可能是「瘋邦」巨人生涯最終戰,引起全場球迷起立熱情鼓掌,他在踏上打擊區前也特意脫下球盔致意,大聯盟官網報導,克蕭此時有個溫馨的舉動,他叫上捕手史密斯(Will Smith)進行投手丘暫停,讓邦賈納再多幾秒鐘的時間可以接受球迷喝采。

克蕭。(法新社)

巨人隊的記者Alex Pavlovic 注意到,「克蕭在這個打席對邦賈納投的7顆球全是直球,絕對是想給他一個機會。」不過最終邦賈納只敲出三壘飛球出局,克蕭完成這次對決後也脫下帽子,向十年來可敬的對手以及朋友致意。巨人球迷也紛紛獻上敬意:「實在很難不喜歡克蕭」。

Kershaw and Bumgarner have become friends over the years and chat before every Giants-Dodgers series. Kershaw threw him seven straight fastballs today, definitely gave him a shot.