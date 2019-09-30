MLB》10年王牌最後對決 克蕭用這個紳士舉動致敬「瘋邦」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人教頭波契（Bruce Bochy）執掌兵符最後一役，今天在主場對上世仇道奇，當道奇在第五局推出近10年最強王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）上場後援，波契見狀也派自家過去10年的王牌左投邦賈納（Madison Bumgarner）上場代打。

邦賈納向球迷致意。（USA TODAY Sports）

這極有可能是「瘋邦」巨人生涯最終戰，引起全場球迷起立熱情鼓掌，他在踏上打擊區前也特意脫下球盔致意，大聯盟官網報導，克蕭此時有個溫馨的舉動，他叫上捕手史密斯（Will Smith）進行投手丘暫停，讓邦賈納再多幾秒鐘的時間可以接受球迷喝采。

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克蕭。（法新社）

巨人隊的記者Alex Pavlovic 注意到，「克蕭在這個打席對邦賈納投的7顆球全是直球，絕對是想給他一個機會。」不過最終邦賈納只敲出三壘飛球出局，克蕭完成這次對決後也脫下帽子，向十年來可敬的對手以及朋友致意。巨人球迷也紛紛獻上敬意：「實在很難不喜歡克蕭」。

Kershaw and Bumgarner have become friends over the years and chat before every Giants-Dodgers series. Kershaw threw him seven straight fastballs today, definitely gave him a shot. — Alex Pavlovic （@PavlovicNBCS） September 29, 2019

道奇終場以9：0獲勝，賽後巨人為總教練波契賽進行退休儀式，許多過去王朝成員像是林西肯（Tim Lincecum）等人也都回來觀禮，場面十分溫馨。

巨人總教練波契的退休儀式，林西肯（右）到場。（法新社）

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