MLB》球好彈！總全壘打數創新高 比上季大增21％

大都會超級新人阿隆索以53轟，締造新人年最多轟紀錄。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕球真的彈！例行賽今天全數結束，大聯盟本季卻很「轟狂」，全30支球隊合計的總全壘打數有6776支，創下歷史新高，更比去年整季增加約21％之多。

《美聯社》報導，雙城隊以307轟成為全大聯盟最會轟的隊伍，而洋基則以306轟居第二，但球隊有14人全壘打數達到兩位數，成史上第一支。

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雙城隊今年全壘打數為307轟，成全大聯盟最多。圖為雙城克隆（C.J. Cron）開轟。（法辛社）

大聯盟今年總全壘打數共有6776支，比去年的5585轟增加約21％，更比2017年原紀錄的6015轟還多出約11％。

而本季大聯盟投手群送出的三振數多達42823次，連12季增加，比上季的41207次三振還多約4％，也比2007年的32187次三振數多了33％。

白襪安德森（Tim Anderson）以0.335打擊率，成為隊史第三位拿下美國聯盟打擊王的選手；釀酒人強打耶利奇（Christian Yelich）則以0.329奪得國家聯盟打擊王；而大都會超級新人阿隆索（Pete Alonso）則以53轟，締造新人年最多轟紀錄。

皇家索勒（Jorge Soler）以48轟成美國聯盟全壘打王，也是皇家隊史首位。他也創下古巴籍選手在大聯盟單季最多轟的紀錄，先前紀錄者為帕梅洛（Rafael Palmeiro）的單季47轟。

皇家索勒以48轟，創下大聯盟古巴籍選手單季最多轟紀錄。（美聯社）

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