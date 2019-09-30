MLB》外野手美技沒收「超前轟」無用 金鶯仍遭紅襪說再見（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今作客紅襪，外野手威克森（Stevie Wilkerson）8局下演出超狂美技接殺，將中右外野方向很有機會形成超前轟的飛球直接沒收，神級表現讓自家投手和隊友都興奮不已，不過紅襪9下德弗斯（Rafael Devers）的適時安打、貝茲（Mookie Betts）快腿奔回本壘，金鶯難逃被對手說再見的命運，例行賽最終戰以4：5不敵紅襪。

金鶯今在例行賽最後一戰交手紅襪，前7局打完1分落後的金鶯，靠著8局上對手失誤加上連續安打攻勢串聯，拿下追平分，沒想到8局下金鶯中繼吉文斯（Mychal Givens）接替登板，一上來就先被敲出安打，好不容易靠著雙殺打抓下2個出局數，卻又被紅襪布雷德利（Jackie Bradley Jr.）敲出中右外野深遠飛球，眼看就要飛上觀眾席變成超前2分砲，但威克森馬上展現超狂美技，精彩將球接進手套，化解危機，流暢的動作更為他博得滿堂彩。

請繼續往下閱讀...

威克森沒收超前轟，還差點掉到外野的牛棚裡。（USA TODAY Sports）

威克森美技沒收超前轟。（USA TODAY Sports）

威克森展現超狂美技，開心與隊友擊掌慶祝。（USA TODAY Sports）

不過9局下，金鶯後援泰特（Dillon Tate）登板，一上來先保送貝茲，接下來又被德弗斯敲出一壘安打，上個半局展現超狂守備美技的威克森，這次在處理德弗斯的安打時，卻發生守備瑕疵，讓貝茲逮到機會，快馬加鞭連奔三個壘包，跑回超前分結束比賽，最終就以金鶯就以4：5在例行賽最終戰輸給紅襪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法