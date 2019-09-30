MLB》93億大約首年繳生涯最糟打擊率 馬查多自認打太爛

馬查多。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季前以10年3億美元（約新台幣93億）大約加盟聖地牙哥教士隊的明星強打馬查多（Manny Machado），本季打擊率0.256、吞128次三振都創生涯最糟。馬查多也對自己的成績相當失望。

馬查多本季出賽156場，繳出32轟、85分打點、打擊率0.256的表現，整體攻擊指數（OPS）0.796，多項打擊數據都是近4年來最差。其中，全壘打、打點、整體攻擊指數是自2015年來最差，而0.256打擊率則創生涯最糟。

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《聖地牙哥聯合論壇報》報導，馬查多表示，包含打擊率在內，多項打擊數據沒有繳出預期的表現，「沒有藉口，我對自己很失望。」馬查多更說，「打得像屎一樣！」

馬查多強調，自己只是沒有發揮預期的水準，認為可以做得更好，要為明年賽季做準備，「我認為休賽季會是正常的，可為棒球做準備，我知道明年會在哪，我對此感到興奮。」

馬查多本季受訪時，幾乎都談到學習的重要性，「無論我打了1年、還是20年，棒球是一種學習經歷，普侯斯（Albert Pujols）、卡諾（Robinson Cano）仍在學習。」馬查多指出，「棒球，要學的東西太多了，你總是要學習。」

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