排球》最年輕旅外台將！張育陞加盟北海道VOREAS隊

19歲小將張育陞加盟日本二級聯賽北海道VOREAS隊。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕在U23亞洲男排錦標賽領軍奪下隊史首金，並榮獲最佳舉球對角球員的19歲小將張育陞，精彩表現吸引日本二級聯賽北海道VOREAS隊注意，今天舉辦簽約記者會，締造台灣最年輕旅外紀錄。

過去看著「黑狗」陳建禎、「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰學長們在國外打拚，讓張育陞點燃旅外夢，這次在國際賽表現亮眼，也為自己爭取到圓夢機會，但一切來得太快，讓他坦言「當下聽到覺得很難以置信，至今想起來還是很不可思議」。

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今天北海道VOREAS社長池田憲士郎及總經理降旗雄平親自來台出席簽約記者會，降旗雄平透露，起初在網路影片注意到張育陞，且他在U23亞錦賽的表現相當吸睛，讓他們決定遞出2年合約網羅，張育陞成為首位旅日獲得複數年合約的台將。

19歲小將張育陞加盟日本二級聯賽北海道VOREAS隊，球隊總經理降旗雄平親自來台出席簽約記者會。（記者吳孟儒攝）

張育陞表示，一開始收到日本球隊的通知雖然很驚喜，但他得在現實與夢想中抉擇，畢竟現在台電的工作很穩定，旅外得出走熟悉的家鄉隻身到異地，但經過一番思考後，他決定接受挑戰，「趁年輕到外面闖，多多磨練，也是想試試看自己的未來性，也是因為家人及學長們的支持，讓我旅外的想法更加堅定。」

其實陳建禎的旅日首支加盟球隊就是北海道VOREAS，預計週三啟程的張育陞表示，學長給予不少建議，現在首要就是學好日文，畢竟生活跟打球都得溝通，也得記得多帶保暖衣物。

19歲小將張育陞加盟日本二級聯賽北海道VOREAS隊，球隊社長池田憲士郎（右）及總經理降旗雄平（左）親自來台出席簽約記者會。（記者吳孟儒攝）

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