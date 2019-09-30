NBA》招牌「迷蹤步」確定合法 哈登霸氣回應酸民

哈登爭議的招牌後撤步跳投，已經正式被聯盟認定是合法動作。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA董事會日前針對部分規則修改草案表決通過，其中包括走步相關細則，對收球及後續動作做出更詳細的界定，這也代表火箭球星哈登（James Harden）爭議的招牌後撤步跳投，已經正式被聯盟認定是合法動作。

而今哈登受訪時談到自己招牌動作時，則表示對於外界老是繞著這個問題轉，實在讓他覺得很煩，也罷氣回嗆那些質疑他走步的酸民「你喜歡的球員不久之後也會這樣打」。

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哈登上季曾因投進疑似走步的「迷蹤步」三分球，成為討論焦點，許多網友戲稱這類有走步嫌疑的步法為「哈登步」，日前聯盟董事會修改走步規則，明確定義收球完成後球員可以走兩步再傳球或投籃，如果收球後沒有運球，球出手前可以走一步，運球的時候收球後，也可以走兩步再傳球或者投籃，收球後持球者的一隻腳觸地或者兩腳同時碰地都算是第一步，這也代表哈登的招牌後撤步跳投，已經被認為是合法的。

Squad putting in some serious work at Training Camp.pic.twitter.com/gr1V4e0Xqw — Houston Rockets （@HoustonRockets） September 29, 2019

哈登在受訪時說道：「有人說那是走步，就只是因為這（後撤步跳投）看起來不太協調或是這樣的動作之前從來沒有出現過，但這就是創始人會遇到的事，這也代表這項運動正在改變，接受現實吧，你最喜歡的球員之後也會開始這樣做。」

哈登也指出，聯盟有沒有通過這項修改對他來說一點都不重要，「因為這個動作本身就沒有走步，所以我認為有關討論這動作的話題應該要結束了，我非常討厭一直有人在討論那是不是走步。一個進攻動作是否違規，不是由那些教練、球員和球迷決定的，無論他們是否喜歡這動作，後撤步跳投永遠都會在這個聯盟延續下去。」

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