NBA》招牌「迷蹤步」確定合法 哈登霸氣回應酸民

哈登爭議的招牌後撤步跳投,已經正式被聯盟認定是合法動作。

〔體育中心/綜合報導〕NBA董事會日前針對部分規則修改草案表決通過,其中包括走步相關細則,對收球及後續動作做出更詳細的界定,這也代表火箭球星哈登(James Harden)爭議的招牌後撤步跳投,已經正式被聯盟認定是合法動作。

而今哈登受訪時談到自己招牌動作時,則表示對於外界老是繞著這個問題轉,實在讓他覺得很煩,也罷氣回嗆那些質疑他走步的酸民「你喜歡的球員不久之後也會這樣打」。

哈登上季曾因投進疑似走步的「迷蹤步」三分球,成為討論焦點,許多網友戲稱這類有走步嫌疑的步法為「哈登步」,日前聯盟董事會修改走步規則,明確定義收球完成後球員可以走兩步再傳球或投籃,如果收球後沒有運球,球出手前可以走一步,運球的時候收球後,也可以走兩步再傳球或者投籃,收球後持球者的一隻腳觸地或者兩腳同時碰地都算是第一步,這也代表哈登的招牌後撤步跳投,已經被認為是合法的。

