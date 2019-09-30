永信杯》打球仍能兼顧課業 台大男排寫近3年最佳成績

台大男排今擊敗朝陽科大。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕台灣大學男排今在永信杯大專男子組預賽和朝陽科大廝殺3局後，以2：1勝出，順利晉級，也寫下近3年來的最佳成績。

參與大專組的台大男排為UVL一般組的球隊，上屆UVL聯賽則是拿下第13名，且陣中並沒有體保生，成員分別來自醫科、物理、土木等不同科系，隊長李哲熙表示，隊上部分球員高中時曾打過排球，但也有不少人是沒有底子，但大家對排球相當有興趣，因此願意在課業繁忙的情況下，撥出時間練球。

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陣中的大四醫科生蔡佳晉坦言，要兼顧排球和課業不容易，他也特別為此做好時間規劃，且打球對他而言是紓壓的好方法，「平常都在唸書其實很悶，打球可以放鬆心情。」他在就讀建中時期就開始打排球，他說：「以前是打籃球，但後來越來越不愛身體碰撞，且排球和隊友有更多的連結。」

今天在第3局上演精采撲救，率隊逆轉的碩二生郭峻亞表示，身為隊上最年長的球員，希望能盡自己所能帶出士氣。

郭峻亞在台東高中時期曾打過排球，上大學後則是加入系隊，但仍難忘對排球的熱情，因此考上研究所後，加入台大校隊，他笑說：「這是第一次參與永信杯，是很不錯的經驗，也可以挑戰甲組球隊，感覺很新鮮。」

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