永信杯》排壇最強姐妹！孫嬿筑、洪詩涵皆為女排強權隊長

洪詩涵（中）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕永信杯組別涵蓋國小至長青組，參賽隊伍中不乏來自同樣家庭的兄弟姊妹。HVL強權東山高中女排成員孫嬿筑和就讀雙十國中妹妹洪詩涵，兩人都是新學年度學校的隊長，姊妹攜手勇闖排壇。

180公分的洪詩涵，上屆JHVL國中排球聯賽獲選為潛力球員，今年升上國三後，接任隊長一職，她坦言，有點緊張，很希望把學妹帶好。不過個性較內向的她，被教練侯雅惠認為在場上缺乏霸氣，洪詩涵笑說：「這部分我會努力。」新學年度的國中聯賽她也為自己設立目標，盼能拿下邊線攻擊球員的個人獎項，「希望自己在這個位置的表現能獲得肯定。

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侯雅惠表示，洪詩涵具有不錯的身材優勢，也是陣中的主力，「她個性在場上太溫柔，雖然升上國三後比較進步，但和別隊的攻擊手比起來還是有落差。」她認為，洪詩涵未來若能加強攔網技巧，會讓她在場上更有競爭力。

洪詩涵。（記者粘藐云攝）



從小跟著姐姐孫嬿筑的腳步踏上排球路，洪詩涵表示，姐姐會和她分享場上的一些技巧，彼此也會相互鼓勵打氣。孫嬿筑則認為，妹妹具有很好的身材條件，希望她能運用身材優勢，把自己展現出來。

今年接下東山女排隊長一職，將挑戰HVL隊史首度4連霸，孫嬿筑坦言，壓力不小，但會試著別把連霸看得太重，一場一場把比賽打好。

孫嬿筑（左）。（記者粘藐云攝）

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