日職》廣島崩潰！例行賽最終戰 防禦率王、季後賽都沒了...

大野雄大3.1局無失分，篡位拿下防禦率王。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日職例行賽最後一場比賽，阪神虎3：0擊敗中日龍，阪神虎確定晉級季後賽，而沒比賽的廣島隊則成了最慘烈的犧牲者。

中日龍隊這場比賽派出的是賽前位居防禦率排行榜第二名的大野雄大，大野雄大賽前的防禦率是2.63，落後給第一名，廣島先發洋投強森（Kris Johnson）的2.59。只要這場比賽能夠投滿3.1局無失分，就能正式拿下中央聯盟的防禦率王。

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由於廣島鯉魚隊在27日就打完球季的最後一場比賽，因此能否晉級季後賽，以及強森能不能獲得防禦率王，都得看這場比賽而定。賽前大野雄大對阪神虎投了5場比賽，防禦率僅1.47，還拿下3勝0敗，堪稱打虎高手。

大野雄大這場比賽前3局都沒有被阪神虎敲出任何一支安打，還飆出4次三振，到了第4局大野雄大讓近本光司敲出一壘滾地球出局後，防禦率正式超車強森來到2.58，此時中日龍監督更是直接把他換下場，確保他能穩穩獲得中央聯盟防禦率王的獎項。

而廣島不只失去了防禦率王的獎項，在阪神虎確定贏得比賽後，他們也無緣晉級季後賽，今天中日龍與阪神虎隊的這場比賽，比賽的兩隊都成為了贏家，而沒有比賽的廣島則成了最大的輸家。

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