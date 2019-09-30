手球》新北中小學手球錦標賽 明天全面「室內」開戰！

新北中小學手球錦標賽，明天將在板橋體育館開戰。（新北市手球委員會提供）

〔體育中心／綜合報導〕108學年度新北市中小學手球錦標賽在10月1日於板橋體育館開戰，本屆共計46隊伍前來參戰，整體規模堪稱歷屆之最，更是賽事首度全面在室內體育館開打。

新北市中和國小主辦中小學手球賽本屆國小組共32隊、國中7隊、高中6隊，男、女子組共計46隊參賽，賽事從10月1日起連戰4天，中間休兵2天， 10月7日進行各組壓軸決賽。

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新北中小學手球錦標賽，明天將在板橋體育館開戰。（新北市手球委員會提供）

值得一提的是，即使明日北部仍會被米塔颱風影響，但這次賽事不同於過往在室外球場或風雨操場舉行，在新北市政府教育局與體育處的協助及幫忙，以及新北市體育總會陳曉光老師牽線協調，讓所有學童及選手，全部能在最好室內體育場館比賽，也能降低選手的受傷風險。

現行台灣推廣的手球運動，以7人制手球賽制為主，7人制手球除了融合足球的射門動作及籃球的持球、運球等活動外，更加涵蓋橄欖球的衝刺技巧等特色。近年在新北市手球委員會主任委員蔡弘良主委盡心盡力的帶領下，以及總幹事莊國藩老師用心推廣，使新北市手球運動人口為全部直轄市之冠。

新北中小學手球錦標賽，明天將在板橋體育館開戰。（新北市手球委員會提供）

莊國藩表示：「為鼓勵新北市更多小朋友能接觸手球，熱愛手球，手球委員會製作紀念獎牌1面，讓參加這場賽會盛事的小朋友，都能開開心心的回家，並持續參與手球運動。」

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