MLB》紅襪衛冕失敗將重組？ 巨砲馬丁尼茲可能跳脫合約

馬丁尼茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊去年風光奪下總冠軍，今年卻連季後賽的大門都撬不開，陣中的重砲手馬丁尼茲（JD Martinez）在這個賽季將會有著球員選擇權，因此他也談到自己未來的動向。

紅襪隊在今年9月開除掉棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski），球隊高層也宣佈球隊未來方向是要把球隊總體薪資給降低。馬丁尼茲在2018年與紅襪簽下1紙高達5年1.1億美元（約新台幣31.9億元）的合約，今年他將有著球員選擇權，他的動向也成為球迷關注的焦點。

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馬丁尼茲的這張合約有著相當有趣的設計，他的合約屬於「頭重腳輕」的類型，前3年的年薪都是2375萬，後兩年則為1935萬，而這份合約從今年開始，連續3年都有球員選擇權，馬丁尼茲可以選擇是否要跳脫合約，去追求更大的合約，或者尋求新的環境。

當被問到他是否會選擇離隊時，馬丁尼茲表示他自己不介意到處去走走，他還蠻喜歡這樣的。同時他也相信他的經紀人波拉斯（Scott Boras）會聽取他的意見，如果馬丁尼茲選擇跳脫合約，那麼紅襪將付給他250萬美元的買斷金。

馬丁尼茲剩餘三個合約的總值為6245萬美元，如果他能夠跳脫，將能大幅度的舒緩紅襪的薪資空間，這也與紅襪未來期望的動向一致。

今年馬丁尼茲的打擊火力依舊相當兇猛，他出賽146場比賽，敲出36發全壘打打進105分打點，打擊三圍.304/.383/.557，攻擊指數0.939，若是跳出合約的話還是能吸引很多美聯球隊的興趣。

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