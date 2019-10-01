MLB》天使隊閃電解雇總教練 對梅登拋媚眼

阿斯瑪斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊季前與總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）簽下3年合約，只走完第一年，今天宣布將他閃電解職。球界普遍猜測新任總教練很可能是剛與小熊道別的「鬼才教頭」梅登（Joe Maddon）。

天使隊總管艾普勒（Billy Eppler）表示，感謝阿斯瑪斯過去兩年間擔任球團特別助理、總教練的貢獻，「他的品格和專業帶領我們渡過可以說是最艱難的一季，這是個困難的決定，但經過深思熟慮後，我們認為有必要朝另一個方向前進。」

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自2014年後就沒進入季後賽的天使隊，今年歷經先發投手史卡格（Tyler Skaggs）猝逝、加上包括楚奧特、大谷翔平在內的多位傷兵，只繳出72勝90敗的戰績，是球隊繼1999年後再吞下單季90敗。

由於小熊昨天才宣布與教頭梅登分道揚鑣，多家美媒認為，天使隊突然解雇阿斯瑪斯跟這脫不了關係，梅登自1996年起在就在天使球團任職十年時間，06年起效力光芒擔任總教練、15年起轉戰小熊，隔年率領小熊拿下睽違108年的世界大賽冠軍，生涯3度獲得最佳總教練，如今可能再回鍋天使。

梅登。（資料照，USA TODAY Sports）

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