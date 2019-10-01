NBA》至少缺席55場！ 勇士總管曝K湯全明星賽前都不會上

勇士總管透露，K湯在全明星賽前都不會上場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊明星後衛K.湯普森（Klay Thompson）在總冠軍賽遭受左膝十字韌帶傷勢，雖然手術成功，但他的回歸時間一直都有許多不同的說法，不過今天稍早勇士總管在媒體日受訪時，表示K.湯在明星賽之前都不可能回歸。

K.湯普森在今年總冠軍戰中，上籃時不慎遭對手犯規弄傷膝蓋，確診為左膝十字韌帶撕裂，預計得休息至少8個月，雖然他們找來羅素（D'Angelo Russell）助拳，但K.湯普森的外線火力，仍是灣區大軍倚重的攻擊重心。

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告別杜蘭特，勇士找來羅素組成四巨頭。（法新社）

勇士總管邁爾斯（Bob Myers）今在受訪時表示，K.湯普森將會缺席所有明星賽前的比賽，這代表他新球季至少會缺席55場例行賽，邁爾斯也透露，K.湯普森恢復相當良好，不過直到全明星週末之前勇士都不會在更新K湯的復原狀況。

今年29歲的湯普森上個賽季先發出賽78場，平均可拿21.5分3.8籃板2.4助攻，在三分線上也有4成的命中率，上個賽季是他第五度入選明星賽，本季更入選NBA年度防守第二隊，雖然今年因為落選最佳陣容，錯過超級頂薪，不過勇士有情有意，仍端出5年1.9億美元（約台幣58.8億）的天價合約留人。

而談到自己的傷勢，湯普森表示自己會按照球隊交代的來做，也會努力做到自己目前應該做的事，在歷經十字韌帶撕裂傷勢後，他最不希望的就是倉促復出。

「對我來說，我還想打到40歲，我希望到那個時候，自己仍能保持著很高的水準技巧，」K湯說道，「所以，儘管不能上場令我非常難受，但我還是會保持耐心，急於復出絕對不是明智之舉。」

K湯認為急著復出絕對不是明智之舉。（法新社）

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