英超》兵工廠逼和曼聯 槍手寫下連13年英超作客不勝紀錄

奧巴梅洋踢進本賽季英超賽場的第7球，幫助球隊作客踢和曼聯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第7輪重點賽事，兵工廠作客曼聯主場「老特拉福球場」，賽前「槍手」已連12個英超賽季未於此球場取得勝利，本場雖先由曼聯取得進球，下半場前鋒奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）踢進追平球，終場兩隊以1：1握手言和，兵工廠則是連13年於英超賽場作客不勝曼聯。

比賽第45分鐘，蘇格蘭22歲中場麥克托米納（Scott McTominay）在禁區外一記遠射，皮球直衝球門左上死角使門將完全無法撲救，這球幫助紅魔於上半場先馳得點。

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下半場比賽第58分鐘，曼聯左後衛圖安澤比（Axel Tuanzebe）一記傳球失誤，直接把球傳給兵工廠18歲小將薩卡（Bukayo Saka），薩卡在直塞給前場的奧巴梅洋破門，第一時間邊線裁判舉旗判越位，後經VAR檢視後主審改判進球有效，兵工廠追平比數，最終兩隊即以1：1戰成平手各取積分1分。

兵工廠目前7輪踢完已獲12分積分，暫居英超第4的位置，曼聯則是僅有9分，排名滑落至英超第10。現階段英超龍頭為利物浦，前7戰全勝全取21分，第2是曼城的16分，第3名則是「狐狸城」，曾演出英超大黑馬奪冠的萊斯特城，積分為14分。

本場進球的奧巴梅洋，這賽季於英超出賽7場攻進7球，在進球榜單上和切爾西前鋒小將亞伯拉罕（Tammy Abraham）並列第2，目前英超進球榜上暫居第1的則是曼城的阿奎羅（Sergio Agüero），他已攻進8球。

槍手前一次作客勝曼聯要回溯到2006年9月17日，當時兵工廠以1：0戰勝曼聯，進球者為多哥共和國腳阿德巴約爾（Emmanuel Adebayor），時任槍手主帥則是大家所熟知的溫格（Arsène Wenger）。

兵工廠前主帥溫格。（資料照，歐新社）

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