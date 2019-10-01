歐冠》熱刺主場7連不敗德國球隊 拜仁作客欲搶小組2連勝

拜仁球員們積極備戰晚間與熱刺的大戰。（法新社）

熱刺將於主場迎戰強敵拜仁慕尼黑。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠小組賽第2輪賽事將於凌晨開踢，本輪重點賽事為新科歐冠亞軍，來自英超的熱刺將於主場出戰，迎接來自德甲的「巴伐利亞巨人」，5屆歐冠冠軍得主拜仁慕尼黑，兩隊為B組中實力較佳的兩隊，兩軍的碰頭將影響到最終誰以分組第1或第2出線。

來自北倫敦的熱刺大軍近況不佳，先前才於英格蘭聯賽盃大爆冷門敗給第四級別聯賽的球隊柯爾切斯特聯（Colchester United），於英超聯賽前7輪則是3勝2和2敗，取得11分積分排名第6。

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熱刺歐冠首輪賽事作客奧林匹亞克斯，也在兩球領先的情況下被連趕兩球遭逼和，此輪將於主場迎戰強大的拜仁，並非熱刺迷所樂見的對手。對熱刺來說好事是面對德國球隊近4次皆取勝，並自2016年以來已取得主場7連不敗的成績（6勝1和），踢德國球隊可說是得心應手。

拜仁本賽季於德甲出賽6場，拿下4勝2和積分14分暫居龍頭寶座，並在近9場歐戰作客比賽中取得6勝3和的不敗成績。拜仁本季自剛開季於德國超級盃以0：2敗給多特蒙德無緣獎盃外，現階段處於各項賽事8連不敗的火熱狀態。

拜仁雖近況不錯，但面對英格蘭球隊就是踢得不順手，近5場作客面對英超球隊僅拿1勝並吞下2和2敗，且上賽季歐冠16強即是敗給該屆冠軍得主利物浦。拜仁本賽季歐冠首戰則是於主場以3：0輕取貝爾格勒紅星。

兩隊在陣容上共同點為皆有王牌中鋒球員坐鎮，拜仁坐擁波蘭神鋒，本季已攻下10顆德甲進球，以及1顆歐冠進球的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。熱刺的王牌前鋒則是去年世界盃金靴獎得主凱恩（Harry Kane），這位英格蘭隊長本季於英超聯賽攻下5球，並在歐冠取得1顆進球。

此外，拜仁本賽季從巴塞隆納租借來的巴西進攻中場庫蒂尼奧（Philippe Coutinho），來到拜仁後有別於在巴薩的低迷，表現整個活起來，扮演拜仁場上穿針引線的關鍵角色。

熱刺重點球星則尚有「南韓天王」孫興敏，他是否能夠保持上賽季顛峰的狀態將深深影響熱刺於進攻端上的威脅。另外今夏轉隊傳聞炒得沸沸揚揚的丹麥「中場大師」艾瑞克森（Christian Eriksen），暫時選擇留隊的他能否控制熱刺攻防節奏，並送出精準傳球也是決定熱刺勝負的關鍵因子之一。

歐冠小組賽第2輪賽程（名字在前者為主隊）

組別 對戰組合 日期 時間 A 皇馬vs布魯日 10月2日 00：55 A 加拉塔薩雷vs巴黎聖日耳曼 10月2日 03：00 B 貝爾格勒紅星vs奧林匹亞克斯 10月2日 03：00 B 熱刺vs拜仁慕尼黑 10月2日 03：00 C 亞特蘭大vs頓內茲克礦工 10月2日 00：55 C 曼城vs薩格勒布發電機 10月2日 03：00 D 祖文特斯vs勒沃庫森 10月2日 03：00 D 莫斯科火車頭vs馬德里競技 10月2日 03：00 E 亨克vs拿波里 10月3日 00：55 E 利物浦vs薩爾茲堡紅牛 10月3日 03：00 F 斯拉維亞vs多特蒙德 10月3日 00：55 F 巴塞隆納vs國際米蘭 10月3日 03：00 G 澤尼特vs本菲卡 10月3日 03：00 G 萊比錫紅牛vs里昂 10月3日 03：00 H 里爾vs切爾西 10月3日 03：00 H 瓦倫西亞vs阿賈克斯 10月3日 03：00

拜仁頭牌前鋒萊萬。（資料照，美聯社）

熱刺王牌前鋒凱恩。（資料照，路透社）

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