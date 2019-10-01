NBA》季前勇士又爆傷情 先發中鋒開季恐缺席

七呎長人考利斯坦加盟灣區大軍後，一球都還沒打就傳傷情。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕七呎長人中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein）季後和國王隊分道揚鑣，放棄坐擁高薪機會，以一紙1年217萬美元合約加盟勇士，不過來到灣區連一球都還沒打，就因為左腳扭傷，訓練營恐怕全都得缺席。

現年25歲的考利斯坦是在2015年選秀會被國王以首輪第6順位選中，本季出賽81場都是先發，平均有11.9分、8.4顆籃板、1.2次抄截，自由市場開市前，國王曾想提出合格報價給考利斯坦，讓他成受限自由球員，但開市後，國王簽下後衛喬瑟夫（Cory Joseph），最後撤回對考利斯坦的合格報價，讓他成自由球員。

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不過考利斯坦加盟勇士後，一場比賽都還沒打，就傳出傷情，今他媒體日也拄著拐杖、帶著護踝出席，考利斯坦加在受訪時表示，自己在休季期間打業餘比賽時，接球落地時左腳沒踩穩，不慎扭傷左腳，醫生也建議他整個10月先不要碰球，讓自己的腳好好休息。而在這段時間裡，禁區悍將魯尼（Kevon Looney）將取代他擔任勇士先發中鋒。

考利斯坦。（法新社）

提起自己開季恐怕就得缺席，考利斯坦難掩沮喪表示：「我知道訓練營是一年裡非常重要的時期，球員們會在那段時間中建立兄弟情誼，在訓練營時缺席，只能一個人待著是一件很艱難的事……我必須找到其他能融入球隊的方法。」

而勇士總經理邁爾斯（Bob Myers）受訪時表示：「相信這對考利斯坦來說一定是令人失望的消息，我知道他已經準備好迎接新球季，而球隊也希望新成員能藉由訓練營的機會來適應新環境，但是對傷病我們也是無能為力，只希望他能在無法參與比賽和訓練的情況下盡量觀摩，學會一些東西，也希望能早日盼到他回歸。」

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