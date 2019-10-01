MLB》塞揚強投林西肯消失4年不讓波契找到 「因為我雙子座」

林西肯（右）現身巨人老總退休儀式。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人昨日在主場本季最後一場例行賽，為執教12年、生涯累積破2000勝的老總波契（Bruce Bochy）舉辦退休儀式，前巨人王牌、塞揚強投林西肯（Tim Lincecum）驚喜現身。離開巨人隊後保持低調的他，近來幾乎不曾現身公眾場合，也讓波契相當感動。

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波契說，林西肯很不受控，這些年他一直很想要聯絡到他、到了西雅圖就想找他出來吃飯，但林西肯從來都不回訊息，他說：「今天最後一個被介紹出場的人是林西肯，都讓我感到精神錯亂了，他是如此深得我心，他能夠在這一天現身，對我來說意義重大。」

現年35歲的林西肯替巨人拿下3座世界大賽冠軍、還是史上首位在生涯前2個完整球季連奪塞揚獎的投手，當年颳起一陣旋風，這是他自2015年後首度回到巨人球場，林西肯坦言，自己近年來有點遁世：「我是雙子座的，如果沒有手機，我會活得比較快樂，我很不愛回訊息。」

林西肯在傷後曾經短暫尋求復出，加盟遊騎兵隊後又遭到釋出，他昨說，目前仍在適應半退休生活，不過不考慮執教，「我不想要糟蹋孩子們。」林西肯在灣區仍然擁有高人氣，昨日被介紹出場時獲得全場巨人球迷起立致敬的禮遇，他說：「這很不真實，就像搭上了時光機，希望自己還在那裡打球。」

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