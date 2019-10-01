羽球》在位139週戴資穎堆高「障礙」 保球后丹麥賽成關鍵

小戴在位139週，持續堆高「障礙」。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女單一姐戴資穎上週重返世界球后寶座，隨即征戰超級500系列的南韓公開賽，小戴最後雖不敵好友泰國一姐依瑟儂，無緣闖進決賽增加積分，但仍穩坐球后寶座，生涯累積球后139周達成，在10月中旬的超級750系列丹麥公開賽前，持續堆高「戴資穎障礙」。

雖然無緣首座南韓公開賽冠軍，不過戴資穎本週仍以93045分，領先世界排名第二、因傷連三站慘遭一輪遊的日本女將山口茜，而中國一姐陳雨菲則是成功超車，本屆南韓賽在8強就爆冷出局的上屆冠軍日本女將奧原希望，重回第3名。

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不過戴資穎在結束南韓行後，將在10月中旬超級750系列的丹麥公開賽尋求衛冕，也面臨球后寶座保衛戰的壓力，排名第二的山口茜雖然近況不佳，但上屆她只打進16強，今年只進8強就能斬獲積分，而第三的陳雨菲上次則是打進8強，兩人將是小戴球后寶座的競爭對手。

戴資穎本屆丹麥公開賽首輪將交手世界第27的泰國金達蓬（Nitchaon Jindapol），最近一次交手為2017年的印尼公開賽，戴資穎當時在8強戰不敵金達蓬，中斷對戰7連勝，不過兩人生涯8次碰頭，小戴仍取得7勝1敗的對戰優勢。

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