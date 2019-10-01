中職》張泰山引退又復出遭酸言酸語 妻心疼「他不是那種人」

張泰山去年底舉辦引退儀式（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍打擊教練張泰山，昨宣布將在11月9日對上澳職的友誼賽中「復出」打擊，不料遭到部份球迷酸言酸語，對此張泰山妻子吳靜宜站出來替丈夫說話，澄清：「泰山不是退了又復出，復出又退的球員，對當中職球員已經沒有任何的眷念，也沒有再想說要打三百轟」。

張泰山在2016年收到統一獅告知「必須轉教練」簡訊，他遂而離開獅隊，先後轉戰日本獨盟、澳洲職棒，吳靜宜說，張泰山在2018年澳職最後一打席，「媒體報導這有可能是他職棒生涯的最後一個打擊，但當時我們還沒有確定要退休，因為還不確定下一步會怎麼走，之後回台就接了台灣人壽城市隊的邀約，於是大家以為泰山退了又復出，欺騙大家的眼淚。」

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她表示，泰山在去年加入台壽後，6月隨隊和德島隊打交流賽，德島球團為了謝謝泰山這兩年幫忙指導球隊的年輕球員，主動說要幫泰山的49號球衣在德島藍短襪隊引退，因此大家以為泰山又引退了一次。

去年9月則是泰山在台壽的最後一場比賽，吳靜宜說：「球團幫泰山辦了一場引退，這些我們之前都不知道有此安排，是球團精心策劃給泰山的驚喜，很感謝球團的用心，因為這場比賽真的是最後一場了，當泰山繞過最後一次壘包，我們都留下了不捨的淚水，這是泰山真正的引退。」

到了12月，經紀公司寶悍覺得泰山應該好好的跟大家說再見，所以幫泰山規劃了一場熱鬧的引退活動，「泰山為了多幫一些來的球迷簽名，活動結束後，因為中暑吐了好幾次，但我們很感謝來的球迷朋友，也謝謝寶悍對泰山相挺。」

對於昨日張泰山在味全龍的記者會上說要在對澳職友誼賽中再復出，「完全是因為球團認為泰山是對戰兩隊最大的連結，所以才做此決定，因為是友誼賽，所以也沒想到那麼多，泰山對當中職球員已經沒有任何的眷念了，也沒有再想說要打什麼三百轟。」

她表示：「泰山一直配合安排，配合活動，努力做好自己的角色，但我們卻要自己承擔被酸，被譏笑。泰山不是退了又復出，復出又退的球員，他配合別人的安排，也希望能多彌補一些愛他的球迷，畢竟他離開中職球員生涯離開的太突然了。」語氣中透露丈夫被誤會的不捨，底下的球迷也紛紛送暖支持。

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