田徑世錦賽》起跑攝影機竟正對私密處 德女將怒轟：不舒服

起跑攝影機的拍攝角度竟是正對選手私密處,讓德國女將相當不滿。(截取自影片)

〔體育中心/綜合報導〕2019年世界田徑錦標賽如火如荼在卡達杜哈展開,這也是田徑世界錦標賽首度在起跑架上裝設攝影機,不過這些鏡頭的拍攝角度竟正對運動員的私密處,引起女性選手抗議,德國短跑女將直轟「真的非常不舒服」。



根據國際田總指出,本屆杜哈世錦賽首次嘗試在起跑架上安裝攝影機,他們認為傳統的攝影鏡頭「僅能留下比賽開始前選手頭頂部或側面的畫面,但如果在起跑假安裝攝影機將能提供「全新比賽的視角」,然而起跑架的攝影鏡頭卻正對運動員的私密處,讓德國短跑女將Tatjana Pinto、Gina Luckenkemper受訪時重砲開轟。

Trailblazing technology will give sports fans a fresh view of the #WorldAthleticsChamps @IAAFDoha2019



A first look at the all-new @sports_seiko Block Cam



https://t.co/Fsp72a0MPk pic.twitter.com/r4u5XK7FM1