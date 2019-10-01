田徑世錦賽》起跑攝影機竟正對私密處 德女將怒轟：不舒服

起跑攝影機的拍攝角度竟是正對選手私密處，讓德國女將相當不滿。（截取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界田徑錦標賽如火如荼在卡達杜哈展開，這也是田徑世界錦標賽首度在起跑架上裝設攝影機，不過這些鏡頭的拍攝角度竟正對運動員的私密處，引起女性選手抗議，德國短跑女將直轟「真的非常不舒服」。



根據國際田總指出，本屆杜哈世錦賽首次嘗試在起跑架上安裝攝影機，他們認為傳統的攝影鏡頭「僅能留下比賽開始前選手頭頂部或側面的畫面，但如果在起跑假安裝攝影機將能提供「全新比賽的視角」，然而起跑架的攝影鏡頭卻正對運動員的私密處，讓德國短跑女將Tatjana Pinto、Gina Luckenkemper受訪時重砲開轟。

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Luckenkemper指出，穿著偏短的跑步用短褲站在攝影機前，實在令人感覺非常不舒服。

德國短跑女將Luckenkemper認為穿著跑步短褲站在攝影機前，實在非常不舒服。（資料照，路透）

「身為女性，我認為這樣的安排實在有夠蠢，」Luckenkemper透過發言人說道，「我懷疑當初田總在討論是否要使用它（起跑架攝影機）的過程中，是否有女性參與。」

Pinto和Luckenkemper抗議後，德國田徑協會（DLV）也馬上與國際田總取得聯繫，國際田總決議，屆時比賽現場大銀幕只會播放選手起跑前蹲伏的畫面，當天比賽結束後也會刪除所有的畫面。

德國短跑女將Pinto。（資料照，路透）

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