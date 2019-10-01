晴時多雲

田徑世錦賽》竿子斷了！瑞典正妹撐竿跳不幸遭K頭 下一刻出現神展開（影音）

2019/10/01 11:53

〔體育中心／綜合報導〕2019世界田徑錦標賽在杜哈舉行，昨日進行女子撐竿跳決賽時出現罕見一幕，瑞典美女本特松（Angelica Bengtsson）嘗試4公尺80失敗，竿子還在中途硬生生斷裂K到她的頭，讓全場觀眾瞬間凝結。

在比賽中竿子斷裂時有所聞，不過在世錦賽決賽出現算是相當少見，慶幸的是她並沒有受傷，隨後向法國選手羅曼琳（Ninon Guillon-Romarin商借了一根竿子，再度挑戰。該名法國選手先前已經挑戰4米70失敗。

厲害的是，本特松借到竿子後的下一跳就「致死地而後生」，成功跳過4公尺80，突破生涯最佳紀錄，也改寫瑞典國內最佳，最後獲得了第六名，全程影片在網路上流傳，網友紛紛驚呼：「真神奇」、「太棒了」！影片上傳短短1天，觀看次數突破了50萬次。

本特松嘗試4米80失敗。（美聯社）

本特松嘗試4米80失敗。（法新社）

本特松嘗試4米80失敗。（路透）

本特松借到竿子後成功突破自己生涯紀錄。（路透）

本特松借到竿子後成功突破自己生涯紀錄。（路透）

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