足球》英超最速200勝的男人！ 西班牙中場寫多項紀錄

D.席爾瓦出賽289場即收下200勝，為英超最速達成此紀錄的球員。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕就在週末作客以3：1戰勝艾佛頓，效力曼城的西班牙中場D.席爾瓦（David Silva）跟隨球隊拿下第200場勝利，僅花289場出賽便達成此項紀錄，打破原先由前切爾西後衛泰瑞（John Terry）所寫下的305場的英超紀錄，成了英超新科最速200勝的男人。

泰瑞的出賽305場拿下第200勝，為前英超最速紀錄。（資料照，歐新社）

此外，前切爾西的門神切赫（Petr Cech）和後衛柯爾（Ashley Cole），分別出賽310及318場分居排名第3和第5，曼聯的威爾斯傳奇中場吉格斯（Ryan Giggs）則是出賽315場斬獲200勝排名英超第4快。

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D.席爾瓦自2010年從瓦倫西亞轉隊而來，效力曼城進入第10個賽季，年年出色的表現被外界評為曼城隊史最佳球員，並在這些年間幫助曼城收穫4座英超冠軍（2012、2014、2018和2019年）。而這位33歲西班牙傳奇中場也在賽季開踢前已對外表示，今年將是他在曼城的最後一個賽季。

D.席爾瓦自2010年來出賽289場比賽，僅有門將佛斯特（Ben Foster）出賽292場多過他。D.席爾瓦效力曼城時期，攻下55顆在頂級聯賽的進球，在中場球員中排在英超榜上第3，僅排在第1象牙海岸球星圖雷（Yaya Toure）的62球，以及效力艾佛頓的冰島進攻中場西古爾松（Gylfi Sigurdsson）的59球之後。

同樣效力曼城的圖雷在英超時期攻下62球。（資料照，路透社）

在英超賽場僅一位西班牙籍的球員進球數大於D.席爾瓦，此球星是攻進85球，且上個月才剛退休的前利物浦和切爾西前鋒托雷斯（Fernando Torres）。在製造進球數上，另一位西班牙球員法布雷加斯（Cesc Fabregas）創造了111顆進球，大於D.席爾瓦的87球。

D.席爾瓦號稱中場大師果真名不虛傳，D.席爾瓦目前製造的87顆入球為英超現役球員中最多，最接近他的是熱刺中場艾瑞克森（Christian Eriksen）所創造的67顆進球。D.席爾瓦為曼城隊史出賽最多的球員，排在隊史第2的是哈特（Joe Hart）的266場，第3的是前隊長孔帕尼（Vincent Kompany）的265場。

前鋒托雷斯在英超時期踢進85顆進球，為西班牙球員之最。（資料照，美聯社）

曾效力兵工廠和切爾西的西班牙中場法布雷加斯。（資料照，歐新社）

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