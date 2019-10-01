NBA》首談今夏遭火箭交易 CP3淡然：這就是生意...

首談今夏遭火箭交易，保羅回應很淡然。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕9屆明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul）今年休季期間被火箭交易至雷霆，換來魏斯布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）組成「MVP連線」，而雷霆今舉辦媒體日，保羅受訪談到今夏無預警交易時僅淡淡地表示，自己知道這就是生意，也祝福火箭一切順利。

保羅在火箭效力了2個賽季和哈登組成雙核心的「哈羅連線」，在2017-18賽季先拿拿下破隊史紀錄的65勝，哈登成為了那個賽季的MVP，但他們在西部冠軍賽以3：4敗給了勇士，而他們上季僅拿下53勝，且在季後賽第二輪又再度敗給勇士，季後火箭痛定思痛，決心針對陣容作出調整，最後選擇把保羅送去雷霆。

請繼續往下閱讀...

保羅今在受訪時談到自己今夏被交易時，並沒有太大的情緒起伏，只淡定地說：「這就是生意，事情就這樣發生了，我會祝福火箭一切順利。就像我之前說過的，人們總是會對你的事議論紛紛，而我就是做好自己份內的工作。」

保羅。（美聯社）

優秀的傳球視野以及控球能力，讓保羅享有現代第一控衛美名，不過飽受傷痛的困擾，他這兩年都只出賽了58場，而傷病纏身也影響了他在場上的表現。本季他三分球命中率為35.8％，創下他自2012-13球季以來的最低，投籃命中率41.9％更寫下生涯新低。

不過雷霆總教練唐納文（Billy Donovan）今在談到保羅時，仍對這位9屆全明星後衛讚不絕口，「保羅是一個偉大的球員，總是用非常聰明的方式來打球。他已經向我承諾，願意做付出一切來幫助我們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法