田徑世錦賽》外媒狂批！卡達觀眾席空盪 選手感嘆「真的很失望」

2019世界田徑錦標賽在杜哈舉行，空蕩蕩的卡達國家體育場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019世界田徑錦標賽在杜哈登場，然而連日來不僅出現高溫難耐、選手棄賽的狀況，外媒聚焦受到比賽時間過晚、加上阿拉伯半島國家聯合抵制卡達等影響，這次的觀眾上座率也十分低迷，第二天進行人氣最高的男子100公尺短跑項目，結果比賽場地連一半都坐不滿，讓選手感嘆不已。

這次世錦賽有一半的項目都被安排在可容納4萬人的卡達國家體育場進行，而根據大會官網，27日開賽首日的入場觀眾為1萬1804人，而因為要配合全球的時差，在最多人能夠收看的時間進行轉播，有些賽事只能安排在當地時間深夜，所以不少人因為比賽時間太晚而中途離場。

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2019世界田徑錦標賽在杜哈舉行，空蕩蕩的卡達國家體育場。（法新社）

第3天進行的女子撐竿跳，以4米85拿下銅牌的希臘女將絲蒂凡尼迪（ Katerina Stefanidi）直言：「這是我今年參加的所有比賽中觀眾最少的一場，連希臘國內選拔賽的觀眾都比較多。」絲蒂凡尼迪在2年前的倫敦世田賽獲得金牌，該屆賽會總進場觀眾達到70萬人，創下世錦賽史上最多紀錄，不過今年的賽會讓她十分失望。

不過，女子100公尺短跑金牌、牙買加名將普萊絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）對此表示：「我其實沒注意到場地沒坐滿，不過這就是運動員會遇到的一部分。杜哈有權舉辦賽事，你只能接受，我只想專心拿出好表現，試著別受觀眾影響。」

男子100公尺短跑銀牌、美國名將加特林（Justin Gatlin）也說：「我們在比賽的時候不管是100人、10萬人在看，都會享呈現最棒的內容。」

美國名將加特林。（法新社）

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