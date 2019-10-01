MLB》國民欲綁明星三壘手 提出7年67億大肥約

國民開出7年2.1億至2.15億美金元大合約給自家明星三壘手倫登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《華盛頓郵報》報導指出，國民已對自家明星三壘手倫登（Anthony Rendon）開出7年約2.1億（約新台幣67億）至2.15億美金的超大合約，不過這份合約並不能確保今年冬天倫登不會進入自由市場。隨著休賽季即將到來，他仍可能到自由市場試身價。



本賽季前倫登才與國民簽下一筆1年1880萬美金的合約，國民現在欲用一筆大合約將這位明星三壘手留在陣中，只是這筆合約還稍小於去年開給哈波（Bryce Harper）的10年3億美金合約，且倫登與哈波的經紀人皆是「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras），因此倫登這方是否會接受國民開出的條件還有待商榷。

請繼續往下閱讀...

2019年賽季倫登表現非常優異，繳出打擊率3成19，敲出34發全壘打並有126分打點，這些數據皆是生涯最佳表現，OPS更高達1.010位居國聯第3，僅次於釀酒人耶利奇（Christian Yelich）的1.100和貝林傑（Cody Bellinger）的1.035。

這位29歲三壘手的打點數排名全大聯盟第1，打擊率排名國聯第3，落後給耶利奇和響尾蛇外野手馬堤（Ketel Marte）的3成29打擊率。

明早國聯外卡驟死戰開打，國民將在主場迎戰9月狀態最火燙的釀酒人。

前國民球星哈波季前和費城人簽下13年3.3億美金的大合約。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法