MLB》大聯盟觀眾不見了！ 本季票房創16年來新低 蒸發1千萬人次

道奇是本季少數呈現主場觀眾增加的球隊。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本季全壘打滿天飛，話題性十足，不過卻沒有反映在票房上，根據《Sport Business》的統計，今年大聯盟進場人次6849萬人，較去年下跌1.7%，是過去7年以來第6度下滑，也寫下自2003年後新低。比起巔峰時2007年球季的7950萬人更是足足少了14%、蒸發1千萬人次。

大聯盟隊伍間實力落差大，今年是史上首次有4支球隊獲得單季百勝，但同樣也自2002年以來首度有4隊單季百敗，且另有6支球隊單季90敗，戰績多半也反映在票房上。

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藍鳥隊連續第2年全大聯盟票房下滑最多，比去年少了57.8萬人入場，票房總數為172萬，約只有三年前的一半而已。水手隊主場則是以177萬人次收場，隊史自2013年來新低紀錄。連2年吞下單季百敗的金鶯隊今年僅130萬人次入場，寫下自1992年搬遷自主場坎登公園（Camden Yards）以來最低。

儘管多隊票房呈現下滑，仍有隊伍票房開紅盤，道奇隊今年觀眾397萬人次，連7年蟬聯全大聯盟主場票房第一，網羅人氣球星哈波的費城人是今年主場票房漲幅最多的球隊，比起去年多了57萬人進場，整季觀眾達到270萬人。

今年大聯盟只有道奇、紅雀、洋基、小熊、天使等5隊的整季票房達到300萬人，較去年的7隊也減少。

不過，相較大聯盟的票房衰退，小聯盟的整體票房則是較去年提升了2.6%，是自2007年以來的最高漲幅，今年總進場人次來到4150萬人，比起去年多了105萬人。小聯盟主席歐康納（Pat O'Conner）今年任職第4年，他稱讚聯盟致力於增加家庭球迷，提供場邊娛樂不遺餘力。

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