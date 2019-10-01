日職》防禦率王、季後賽一夕全落空 廣島「鐵拳」教頭請辭

廣島無緣季後賽，防禦率王也落空，主帥緒方孝市今請辭卸下兵符。（資料照，圖片取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕日職例行賽昨最後一場比賽，阪神虎3：0擊敗中日龍，晉級季後賽，不過沒比賽的廣島卻成了最慘烈的犧牲者， 防禦率王、季後賽一夕間都落空，總教練緒方孝市今也宣布引咎請辭，卸下執教5年的兵符。

1986年選秀會被廣島隊以第三指名選中的緒方孝市，2009年宣布現役引退後，從2014年擔任一軍打擊教練，隔年就升官晉升為總教練，去年還帶領廣島擊敗養樂多，達成隊史首度央聯三連霸，也拿下廣島隊史第9座央聯冠軍。

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廣島今年表現卻荒腔走板，在招牌球員丸佳浩轉戰巨人隊後，主力投手群也狀況不佳。6月底面對橫濱時，緒方孝市因痛毆沒有積極跑壘的野間峻祥，爆發爭議，隨後廣島隊也針對緒方孝市不當舉動提出警告，緒方7月中也在全隊面前道歉，不過洋砲巴提斯塔（Xavier Batista）8月又因藥檢未過，遭禁賽至明年的3月2日，種種不順都大大打擊廣島士氣。

昨天阪神以3：0擊敗中日拿下勝利，以6連勝確定晉級季後賽，而廣島隊不但失去了防禦率王的獎項，也無緣晉級季後賽，在今年日職最後一場例行賽成最慘輸家。

球隊未能挑戰央聯四連霸、又無緣季後賽無緣，廣島監督緒方孝市今在馬自達球場召開記者會宣布辭職，結束五年的任期，「今年會變成這樣全是我的責任，在此對球員、教練團與支持的球迷們表達我最深刻的歉意。」

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