永信杯》直落二輕取苑裡高中 東山女排締造5連霸

東山高中舉球員欒妤雯。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台中報導〕永信杯排球錦標賽進入最後一日賽程，高中女子組衛冕軍東山高中以25：13、25：17擊敗苗栗縣苑裡高中，締造永信杯5連霸，為即將開打的HVL高中排球聯賽注入信心。

東山女排在上屆HVL締造隊史首度3連霸，在學姐陳昱潔、温以勤等人畢業後，陣容異動，今年由孫嬿筑接任隊長。教練莊明叡認為，這次永信杯球隊還在磨合階段，今天的冠軍戰，第2局發球失誤過多，但算是正常發揮，團隊戰力平均，也沒有因為學姐畢業受影響。

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新球季將問鼎4連霸，也是各隊瞄準的目標，莊明叡說：「雖然離連霸還有一點距離，現階段就一步一步慢慢來，球隊也逐漸上軌道。」他也提到，今年隊上有不少球員會參與企業排球聯賽，希望她們能在聯賽當中多學習，把經驗帶回高中賽場。

東山高三的舉球員欒妤雯表示，拿到永信杯冠軍當然對於信心提升有幫助，不過球隊還有很多地方要調整，她也得減少個人失誤，提高舉球穩定性。

身為隊上大學姐，欒妤雯自認在場上嚴肅，但不會給學妹太大壓力，「給她們發揮，有做錯的地方點到就好，讓學妹自己去想，不能都得依靠學姐去提醒。」面對連霸壓力，她認為，只要把自己該做的事情做好，積極的面對每一場比賽，就已成功一半。

欒妤雯將首度踏上企聯舞台，效力愛山林建設，她說：「心情很期待，希望能學到經驗、球技，帶入高中聯賽來幫助學妹。」

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