羽球》南韓賽無緣連霸 台灣一哥周天成仍有新收穫

台灣羽球一哥周天成今出席合作金庫活力商務御璽卡發行記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，上週在超級500系列南韓羽球公開賽奪得亞軍，雖無緣衛冕，但此行收穫滿滿，小天發現很多好的打法，可以做以後訓練參考，至於是什麼戰術，他笑說：「這是秘密。」

周天成今與世界排名第10的桌球好手林昀儒，為合作金庫活力商務御璽卡發行記者會站台。其實小天前天人還在南韓，惜最後未能成功「破關」，他坦言，世界球王桃田賢斗確實不好對付，不只身體累，精神上也是一大考驗，「他的球路變化多，你得不斷思考，所以沒有意識到這件事的話，分數很快就被拉開。」

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結束上週的南韓賽，加上台北公開賽、中國公開賽在內，周天成9月已經打了3站賽事，連日征戰對體力消耗很大，早讓各國名將吃足苦頭，沒辦法以最佳狀態出擊，甚至接連爆出退賽潮，小天也是好不容易才能稍事休息，下站為10月15日的丹麥公開賽。

對此，周天成表示，今年主要把重點擺在下半季賽事，一方面是力拚奧運積分，另一方面為以賽代訓，但現在首要得先把健康狀態顧好，才有本錢繼續在日後的大賽拚搏。

周天成去年在超級750系列丹麥公開賽一路闖到決賽，今年將面臨不小的保分壓力，小天首戰對上中國好手陸光祖。

世界排名第２的台灣羽球一哥周天成（左）今與世界排名第１０的桌球好手林昀儒（右）出席合作金庫活力商務御璽卡發行記者會，中間為合庫董事長雷仲達。（記者吳孟儒攝）

台灣羽球一哥周天成今出席合作金庫活力商務御璽卡發行記者會。（記者吳孟儒攝）

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