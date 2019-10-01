中職》兄弟二軍完成四連霸 鐵血教頭林桑喜讓球員「洩恨」

帶隊嚴格的中信二軍總教練林威助，在獲得二軍總冠軍後即成為球員洩恨的對象。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職總冠軍賽在高雄澄清湖棒球場開打，已經取得聽牌優勢的兄弟二軍，今全隊擊出12支安打、靠著6局上的5分大局，終場9：6力退悍將二軍，以三連勝的姿態拿下總冠軍，寫下二軍首次四連霸。

兄弟今天面對悍將先發投手林晨樺在1局就有攻勢，靠著對手失誤加上陳文杰、許基宏的安打先馳得點、取得1：0領先。3局下輪到兄弟先發周磊發生狀況，他在一出局後被林奕豪、于孟馗連續安打失掉1分，悍將扳平戰局。

請繼續往下閱讀...

富邦二軍先發投手林晨樺。（記者黃志源攝）

中信二軍許基宏在1局上擊出1分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

中信二軍許基宏在1局上擊出1分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

平手的局面沒有維持太久，兄弟捕手陳家駒在4局上從林晨樺手中敲出一發三分砲、再次拉開比數、以4：1領先。不過悍將在5局下兩出局後展開反攻，高孝儀敲安上到一壘、 王詩聰、方克偉選到保送，攻佔滿壘，接著陳勤宗敲出帶有2分打點的平飛安打，下一棒辛元旭再補上一支二壘安打，一樣帶有2分打點，捕手林志洋繼續補上一支安打、帶有1分打點，悍將攻下5分大局、反倒以6：4領先。

中信二軍陳家駒在4局上擊出3分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍彭識穎獲得勝投。（記者黃志源攝）



不過下個半局，悍將投手一樣出現狀況，張竣龍先讓捕手陳家駒敲安、再保送江坤宇，悍將換上林克謙，他沒有止血、保送陳文杰形成滿壘，接著讓潘志芳擊出帶有2分打點的安打，兄弟扳平比數。悍將決定再換投、換上羅嘉仁上場，他在兩出局後被曾頌恩敲出帶有3分打點的深遠二壘安打，兄弟此局一樣攻下5分，奠定勝基，終場以9：6獲勝。在總冠軍戰3連勝橫掃富邦悍將，完成隊史首次四連霸。

中信二軍總教練林威助。（記者黃志源攝）

中信二軍總教練林威助（右）的媽媽（左）專程到場觀看比賽。（記者黃志源攝）

中信二軍總教練林威助（右）的媽媽（左）專程到場觀看比賽。（記者黃志源攝）

中信二軍獲得二軍總冠軍。（記者黃志源攝）

中信二軍獲得二軍總冠軍。（記者黃志源攝）

中信二軍獲得二軍總冠軍。（記者黃志源攝）

富邦二軍總教練施金典（左）賽後即向中信二軍總教練林威助（右）道賀。（記者黃志源攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法