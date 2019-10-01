桌球》林昀儒面對媒體靦腆省話 周天成分享「秘訣」

羽球一哥周天成與桌球好手林昀儒出席合庫信用卡發行記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕世界排名第10的桌球好手林昀儒，先前傳出左肩發炎而退出9月的亞錦賽，今天他出席合作金庫信用卡發行記者會表示，傷勢已好很多，盼以最佳狀態出戰明年1月的世界桌球團體賽奧運資格賽，力拚奧運資格。

18歲的林昀儒今年表現大放異彩，展現超齡水準的球技，已收下7座冠軍，也獲邀出席不少公開活動，但個性靦腆的小林面對鎂光燈聚焦，仍露出尷尬笑容，問答上也總是相當簡短，不比在一旁的周天成受訪應對如流。

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周天成表示，其實過去他也不擅於面對媒體，但拜物理治療師高敏珊所賜，常常到教會分享，口條變得流利許多，他說：「當時真的是硬著頭皮站上台，不過，透過分享經歷與大家一起教學相長，對心理層面也是一大進步。」

小天也以前輩之姿提點林昀儒，確實得好好學習如何應對媒體，不過他也自嘲18歲的自己不紅，沒什麼人認識他，受訪機會不多。

林昀儒透露，目前左肩傷勢已好轉許多，現在以肌力訓練為主，下一站會參加10月的全運會，並放眼年底的世界巡迴賽年終總決賽，以及明年1月的奧運資格賽。

合庫小將林昀儒（右）面對媒體靦腆省話，台灣羽球一哥周天成（左）分享應對媒體的秘訣。（記者吳孟儒攝）

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