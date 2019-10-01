12強》台灣隊為何沒選陽岱鋼？ 洪總解釋原因被球迷噓爆

世界12強棒球賽台灣隊28人名單今（1）天公布，效力日職巨人隊的外野手陽岱鋼未入選引發球迷熱議。（圖取自日本讀賣巨人臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕世界12強棒球賽台灣隊28人名單今（1）天公布，效力日職巨人隊的外野手陽岱鋼未入選引發球迷熱議。對此，總教練洪一中解釋，因為看電視轉播陽岱鋼出賽並不穩定，對他的狀況比較難掌握，因此才沒有選他。

世界12強棒球賽將於11月5日在台中洲際球場開打，其中台灣隊選了5名外野手，分別是林哲瑄、胡金龍、詹子賢、蘇智傑以及旅日球星王柏融，而陽岱鋼未入選也引發網友討論。

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綜合媒體報導，對此，台灣隊總教練洪一中解釋，因為透過電視轉播觀察陽岱鋼多以代打身分上場，最近看他出賽機會並不多，對他的狀況沒有掌握很清楚，因此這次的名單沒有選他。但洪一中也強調，日後名單仍有微調空間，待亞錦賽結束後會再看情況做調整。

不少球迷對於洪一中的解釋感到傻眼，在PTT棒球版留言噓爆，「這理由 超爛」、「這回答還蠻扯的...」、「什麼鬼理由」、「扯到爆看電視選人那王柏融不用選了」、「陽成績以代打來看並不差 真難掌握」、「這解釋真的說不過去」。

但也有人認為，「陽應該是不想打吧 紅中就隨便找個理由這樣 又不能明講」。

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