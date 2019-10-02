羽球》能戰勝戴資穎是關鍵 前球后瑪琳認為自己回來了

瑪琳（右）當時擊敗戴資穎奪下中國公開賽冠軍。（Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕前世界球后瑪琳（Carolina Marín）傷癒復出第二站就成功拿下冠軍，她日前接受西班牙媒體訪問時，表示能夠在中國公開賽擊敗世界球后戴資穎，讓她感覺一切真的都走過來了。

瑪琳日前接受《先鋒報》時表示，目前身體狀況已經恢復到90%，也回顧了之前剛復出時的心路歷程。對於復出的第一站越南公開賽遭遇一輪遊命運，瑪琳表示，第一場比賽自己太緊張，且太過急於想要使用與教練團討輪出來的戰術、也太想要贏球，導致情緒無法控管得宜。

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越南賽輸球後瑪琳與心裡醫生和教練談過，決定用不一樣的心態面對比賽，不要太在意勝負，她也表示中國賽首輪能打敗日本名將奧原希望給了她很大的信心，「讓我足以向自己證明，自己是最好的。」

對於在決賽面對戴資穎，瑪琳則表示當時沒有任何期待，且說小戴是非常難纏的競爭對手。但當自己最後贏得勝利時，覺得一切的低潮都結束了，瑪琳回憶道，「我沒想到在休息7個月後會贏得比賽。」

瑪琳表示，現在的膝蓋不會再給她帶來任何問題，也不會讓她擔心。面對2020年東京奧運，她則表示會加快競爭步伐，努力讓自己在積分賽的排名提升。

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