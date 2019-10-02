12強》選秀落榜生征戰一級國際賽事 廖乙忠史上第一人

廖乙忠有望成為史上第一位選秀落榜生征戰一級國際賽事。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕世界棒球12強賽台灣隊昨公布28人名單，其中，中信兄弟先發投手廖乙忠入選，如果11月登場的12強賽他仍在28人名單，將寫下勵志紀錄，那就是中職史上選秀落榜生征戰一級國際賽事第一人。

翻閱歷史，自1998年曼谷亞運開放職業球員參賽以來，一級國際賽事包括4屆WBC經典賽會內賽（不含資格賽）、2屆奧運、2屆爭取奧運資格的亞錦賽（2003、2007年）、12強賽，這幾次大賽台灣隊國手名單都不曾有選秀落榜生，廖乙忠可望改寫歷史，前提是下個月12強賽開打他得在28人名單。

請繼續往下閱讀...

廖乙忠國中畢業赴日本高校讀書、打球，高校畢業投入日職選秀落榜，後返台就讀開南大學，即使打過U23世界盃和世大棒等國際賽，去年報名中職選秀仍落選。

還好選秀落榜後不久，中信兄弟就延攬廖乙忠為自主培訓選手，後升任正式球員，今年6月底他在一軍初登板，本季戰績3勝4敗、防禦率4.04，其中9月份防禦率2.81，近況不俗。

這屆12強賽台灣隊先發投手預計為江少慶、張奕、吳昇峰、廖乙忠，分別來自旅美、旅日、業餘、中職，4人都在母隊擔任先發投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法