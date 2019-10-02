NBA》哈登嘗試新絕招尷尬「打鐵」 魏少板凳席笑瘋（影音）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星「大鬍子」哈登（James Harden）先前傳出正在練新招「後撤步金雞獨立三分球」來增加進攻武器，昨在對上CBA上海大鯊魚的熱身賽中，就被拍使出休季期間開發的新招，不過哈登最後沒能命中，超糗一幕讓此役休戰的新隊友「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）在板凳上笑到不行。

2019年NBA熱身賽昨正式拉開序幕，火箭在豐田中心交手上海大鯊魚，但外界的焦點全放在哈登暑假新開發的招式。果然此役首節後段，哈登就迫不及待展現自己的新絕招，他在持球面對中國球員防守時，果斷向右橫移，在外線大秀金雞獨立後撤步三分球，不過最後卻沒能命中，讓坐在板凳席的魏斯布魯克和其他隊友們笑成一團。

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魏斯布魯克昨高掛免戰牌。（美聯社）

最後火箭輕鬆以140：71痛宰上海大鯊魚，打了21分鐘小試身手的哈登，上半場就繳出「大三元」，最後拿下10分、12籃板更還狂送17助攻。

賽後談到自己研發的新絕招，哈登表示儘管他這次嘗試並未能命中，但他認為用起來已經相當自然了，「我花了很多心思練習，但就跟後撤步三分球一樣，不管最後有沒有命中，真正重要的是你有這樣出手的信心。」

哈登首節就迫不及待嘗試自己的新絕招，不過最後卻沒能命中。（法新社）

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