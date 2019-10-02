籃球》CBA熱身賽首秀飆21分 林書豪：感覺太棒了！

林書豪昨在熱身賽迎來自己CBA首秀。（資料照，圖片取自微博）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪確定加入CBA北京首鋼隊，9年NBA生涯暫告一段落，而昨他迎來自己在CBA首秀，在熱身賽先發出戰吉林東北虎，攜手替補的周儀翔出擊，豪小子拿下21分表現搶眼，賽後他也開心發文，表示回到球場上的感覺實在太棒了。

林書豪9年NBA生涯換了8個球隊，上季季中被交易到暴龍，並隨隊奪下總冠軍，可惜今夏乏人問津，最終決定離開NBA轉戰中國，而北京首鋼也開出一紙稅後年薪逾300萬美元（約9400萬台幣）大約，展現誠意盼來林書豪點頭加盟。

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昨役開打18秒，林書豪就在右側出手命中三分，也是他加盟北京首鋼後首次進球，次節北京落後時，林書豪又連拿5分，帶動球隊攻勢，易籃後林書豪上籃遭對手蓋火鍋，不過最末節又有好表現，又連得5分，表現相當亮眼，不過最後北京仍以84：98不敵吉林。

北京與吉林這場「閉門」熱身賽並未公開售票，但據悉仍有為數不少球迷進場觀賞林書豪熱身賽首秀。而加入不同的聯盟邁入他職業生涯第10個賽季，昨賽後林書豪也在社群軟體上抒發了自己的感想，除了感謝對手吉林隊和熱情的球迷外，也開心表示：「能夠重新回到球場比賽實在太棒了」。

林書豪賽後開心PO文抒發感想。（圖片取自林書豪IG）

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