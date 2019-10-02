MLB》美聯外卡驟死戰 運動家明推剛復出的王牌戰光芒摩頓

光芒派出摩頓、運動家則推出9月才剛復出的左投馬奈亞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明天進行美聯外卡驟死戰，兩支小市場球隊光芒、運動家隊展開較量，雙方今公布先發投手，光芒派出摩頓（Charlie Morton）、運動家則推出9月才剛復出的左投馬奈亞（Sean Manaea）。

馬奈亞去年曾投出無安打比賽，8月被診斷出左肩肌腱炎後進行手術，復健1年在今年9月才復出，本季只投了5場比賽，樣本數很少，不過也獲得4勝0敗、防禦率1.21的佳績，這將是他生涯首度在季後賽先發。另外運動家右投費爾斯（Mike Fiers）整季表現穩健，尤其在主場16場先發防禦率2.54、拿下9勝1敗。

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運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）坦言，此役不管派馬奈亞還是費爾斯都是甜蜜的負荷，「我們很幸運擁有兩個投手可以考慮，兩人都投得很好實在是種奢侈。」而本季光芒隊對左投的OPS是.748，對上右投則有.761，恐怕也是運動家教頭考量的關鍵。

至於光芒隊派出35歲王牌摩頓，本季他194.2局和33場先發都已寫下職業生涯新高，不過他在9月份仍繳出防禦率2.73，直球均速也仍有95英哩，本季他對運動家投13.1局僅失1分，讓光芒隊對他還是很有信心。

兩隊將於明天早上8點開戰，贏家將在美聯分區系列賽對上太空人隊。

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