奧運積分資格》戴資穎重返前五名 周天成穩坐龍頭

戴資穎奧運積分排行榜重返世界前5。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕BWF公布最新2020東京奧運羽球參賽資格排行榜，台灣世界球后戴資穎雖然上週無緣捧起自己在南韓公開賽首冠，不過靠著積分進帳，本週以48345分重返前5，而台灣男單一哥周天成則繼續雄踞男單龍頭，王子維也上升到第9名。

台灣一姐戴資穎上週重返球后，雖然中國賽、南韓賽無緣奪冠，但兩站積分進帳，在參賽資格積分榜上升2名，重新回到世界前5，中國一姐陳雨菲暫居第一、泰國名將依瑟儂以53245分超車加拿大女將李文珊居第2，而甫在南韓賽稱后的中國好手何冰嬌排名大躍進，上升10名暫居第12。

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男單部分，周天成積分再進帳，以67398分霸佔榜首進入第二個月，日本球王桃田賢斗和印尼好手克里斯蒂（Jonatan Christie）分居第二、第三，南韓賽表現出色的王子維則以37930分擠掉中國好手諶龍，殺進前十名，排在第9。

周天成雄踞積分榜男單龍頭滿兩個月。（資料照，記者林正堃攝）

2020年東京奧運積分賽從今年4月29日至2020年4月26日開始計算，最終男女單打比賽名額均為38人，有34人通過奧運積分賽晉級，3人通過三方委員會邀請晉級，1人為地主國特定名額。

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